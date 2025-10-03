Domenica In comunicato ufficiale della Rai su Mara Venier dopo le critiche
La nuova stagione di Domenica In, partita da poche settimane sull’ammiraglia Rai, ha già scatenato un acceso dibattito tra telespettatori e addetti ai lavori. Al centro delle polemiche non c’è soltanto Mara Venier, volto. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: domenica - comunicato
Comunicato Stampa: ‘Passeggiata in Rosa': domenica 14 settembre a Borgo Veneto. Ricavato devoluto allo IOV Padova
“Cosa diciamo di Mara Venier”. Il comunicato ufficiale della Rai dopo le polemiche su Domenica In
COMUNICATO UFFICIALE – GELA CALCIO In merito alle notizie circolate nelle ultime ore sulla possibilità che la gara Gela Calcio – Nuova Igea Virtus, in programma domenica 5 ottobre allo stadio “Vincenzo Presti”, possa disputarsi senza la presenza del p - facebook.com Vai su Facebook
Pastarelle o passerelle? Meloni cerca consenso a Domenica in e la Rai la accontenta - C’è un filo rosso che lega due episodi distanti tra loro poco più di un anno, entrambi avvenuti ad opera della stessa presentatrice. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Domenica In, bufera dopo l'ospitata di Giorgia Meloni. La replica della Rai (che non convince) - Il collegamento di ieri con la premier ha scatenato proteste online e dalle opposizioni. Secondo libero.it