Domenica al museo il 5 Ottobre nuovamente ai musei gratis

Gbt-magazine.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica  5 ottobre  ci sarà ancora una volta l’appuntamento con la “Domenica al museo”. Come lo scorso 7 Settembre si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura. L’iniziativa consente l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. La scorsa domenica al museo, il 7 settembre, ha registrato 250.741 ingressi. Domenica al Museo a Milano. In particolare, leggiamo su “Milano Today”, a Milano sarà possibile visitare gratuitamente (ma previa prenotazione) il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

domenica al museo il 5 ottobre nuovamente ai musei gratis

© Gbt-magazine.com - Domenica al museo, il 5 Ottobre nuovamente ai musei gratis

In questa notizia si parla di: domenica - museo

Ingresso gratuito nei musei archeologici nazionali: torna Domenica al museo

Domenica al Museo: ingresso gratuito alle mostre di Fondazione Ago tra arte, scienza e natura

Galleria dell’Accademia, torna la Domenica al museo con ingresso gratuito

domenica museo 5 ottobreDomenica al Museo gratis: il 5 ottobre, l’arte diventa di tutti - La Domenica al Museo gratis, il 5 ottobre, è una giornata per esplorare capolavori e storie. iodonna.it scrive

domenica museo 5 ottobreDomenica al museo: i luoghi da visitare in Italia il 5 ottobre 2025 - Il 5 ottobre 2025 torna l’iniziativa “Domenica al museo”: ingresso gratuito in tanti musei italiani da Torino a Palermo. siviaggia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Domenica Museo 5 Ottobre