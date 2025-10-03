domenica al museo il 5 ottobre nuovamente ai musei gratis

Domenica 5 ottobre ci sarà ancora una volta l’appuntamento con la “Domenica al museo”. Come lo scorso 7 Settembre si rinnova l’iniziativa del Ministero della Cultura. L’iniziativa consente l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. La scorsa domenica al museo, il 7 settembre, ha registrato 250.741 ingressi. Domenica al Museo a Milano. In particolare, leggiamo su “Milano Today”, a Milano sarà possibile visitare gratuitamente (ma previa prenotazione) il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

