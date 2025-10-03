Domani il Remigration Summit a Livorno il pressing di Vannacci Mazzeo presidente del consiglio regionale | Inqualificabile
Il Remigration Summit di Livorno si terrà regolarmente. A confermarlo è il generale Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, che ha respinto i tentativi di bloccarne lo svolgimento. «Il summit non è incostituzionale», ha detto, parlando di un «tentativo fallito» da parte del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, di impedirne l’organizzazione tramite un appello al prefetto. In una nota diffusa ieri, giovedì 2 ottobre, Vannacci ha rivendicato il diritto alla libertà di espressione e ha accusato Mazzeo di «censurare chi la pensa diversamente». Il generale ha spinto il confronto sul terreno politico. 🔗 Leggi su Open.online
