Dolores Dori uccisa a colpi di pistola | era stata abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano Era la sorella di un pentito
Era stata abbandonata in strada da un’auto giovedì sera, davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano, con tre ferite da arma da fuoco. Ed è lì che è morta, nella notte di venerdì, Dolores Dori, 44enne residente a Vicenza, sorella di un collaboratore di giustizia entrato recentemente nel programma di protezione. I carabinieri di Brescia, coordinati dal pm Francesca Sussarellu, indagano per omicidio, allargando lo sguardo anche anche fuori provincia, per ricostruire la vicenda. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza installate in strada e nella zona dell’ospedale di Desenzano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
