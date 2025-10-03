Dodici nuove telecamere per le frazioni di Arezzo | ecco dove saranno installate
Federico Rossi, capogruppo consiliare e Segretario Lega di Arezzo, ha promosso un progetto per installare nuove telecamere di videosorveglianza nelle frazioni di Arezzo, rispondendo alle richieste dei residenti e garantendo maggiore tutela contro l'illegalità.A breve - fa sapere il consigliere -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Rossi (Lega): Telecamere a San Giuliano Chiani Battifolle Le Poggiola e Indicatore - A breve infatti inizierà l’installazione di nuove telecamere nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola e Indicatore con particolare attenzione a tutti i punti di accesso delle ... Secondo lanazione.it
