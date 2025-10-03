Dodici anni dalla strage di Lampedusa Open Arms | Mediterraneo luogo di pace non scenario film western'

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dodici anni dopo il terribile naufragio del 3 ottobre, in cui persero la vita almeno 368 persone, ci troviamo ancora una volta ad assistere, troppo spesso inermi, a migliaia di altre vite inghiottite dal Mediterraneo. Un mare che, nella storia, ha rappresentato lo spazio in cui si misura il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dodici - anni

L’Italia femminile perde 3-1 contro la Spagna, ma va bene lo stesso. Quarti di finale raggiunti dopo dodici anni

Dodici anni di contributi regalati. Dall’ex operatrice dell’Inps versamenti non dovuti al figlio

Dodici anni dalla Tragedia di Acqualonga: Monteforte Irpino ricorda le quaranta vittime

dodici anni strage lampedusaLa strage di Lampedusa: oggi il ricordo delle 368 vittime - Dodici anni dopo il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone, Lampedusa torna a farsi luogo di memoria e coscienza collettiva. Lo riporta tp24.it

dodici anni strage lampedusaDodici anni dopo il terribile naufragio a Lampedusa, oggi il ricordo di Open Arms - «Dodici anni dopo il terribile naufragio del 3 ottobre, in cui persero la vita almeno 368 persone, ci troviamo ancora una volta ad assistere, troppo spesso ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dodici Anni Strage Lampedusa