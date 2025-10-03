Dodici anni dalla strage di Lampedusa Open Arms | Mediterraneo luogo di pace non scenario film western'
"Dodici anni dopo il terribile naufragio del 3 ottobre, in cui persero la vita almeno 368 persone, ci troviamo ancora una volta ad assistere, troppo spesso inermi, a migliaia di altre vite inghiottite dal Mediterraneo. Un mare che, nella storia, ha rappresentato lo spazio in cui si misura il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
La strage di Lampedusa: oggi il ricordo delle 368 vittime - Dodici anni dopo il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone, Lampedusa torna a farsi luogo di memoria e coscienza collettiva. Lo riporta tp24.it
