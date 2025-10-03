Djokovic e la frecciatina ad Alcaraz | Si gioca troppo? Però poi partecipate alle esibizioni…

Novak Djokovic sta attualmente giocando il Master 1000 di Shangai e, in conferenza stampa, ha parlato del calendario troppo fitto di partite e delle polemiche di Carlos Alcaraz in merito. Djokovic: «I tennisti non sono abbastanza uniti. Troppi impegni? Non cambierà nulla se se ne parla solo». Le dichiarazioni del tennista serbo riportate dal Corriere dello Sport sulle nuove regole dei Master 1000 spalmati in 12 giorni: « Fin dall’inizio sono stato contrario, anzi già quando ero nel consiglio dei giocatori non l’avevo appoggiata. Penso che per noi tennisti non sia una buona cosa perché occupa giorni nel calendario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Djokovic e la “frecciatina” ad Alcaraz: «Si gioca troppo? Però poi partecipate alle esibizioni…»

In questa notizia si parla di: djokovic - frecciatina

Djokovic e la “frecciatina” ad Alcaraz: «Si gioca troppo? Però poi partecipate alle esibizioni…» In conferenza: «I giocatori non sono abbastanza uniti. Dopo essersi lamentati se ne vanno, parlano solo per suscitare un po' di attenzione». Alcaraz aveva recente - facebook.com Vai su Facebook

"Devono rimboccarsi le maniche": la polemica di Djokovic, ecco verso chi - Il tennista serbo Novak Djokovic ha risposto per le rime ai colleghi che si lamentano di un calendario sempre più fitto e pieno di gare: ecco le sue parole e il riferimento (implicito) al numero uno d ... ilgiornale.it scrive

Alcaraz-Djokovic agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Djokovic è l'attesissima semifinale degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV ... Da fanpage.it