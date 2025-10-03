Djokovic e la frecciatina ad Alcaraz | Si gioca troppo? Però poi partecipate alle esibizioni…

Novak Djokovic sta attualmente giocando il Master 1000 di Shangai e, in conferenza stampa, ha parlato del calendario troppo fitto di partite e delle polemiche di Carlos Alcaraz in merito. Djokovic: «I tennisti non sono abbastanza uniti. Troppi impegni? Non cambierà nulla se se ne parla solo». Le dichiarazioni del tennista serbo riportate dal Corriere dello Sport sulle nuove regole dei Master 1000 spalmati in 12 giorni: « Fin dall’inizio sono stato contrario, anzi già quando ero nel consiglio dei giocatori non l’avevo appoggiata. Penso che per noi tennisti non sia una buona cosa perché occupa giorni nel calendario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

