Djokovic duro | I tennisti si lamentano del calendario e poi fanno le esibizioni Con chi ce l'ha

Djokovic a Shanghai attacca il nuovo calendario ATP: “Masters troppo lunghi, i tennisti non sono uniti”. La replica velata alle parole di Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Murray spiega quanto è duro allenare Djokovic: “Novak mi faceva tante domande, io non ero a mio agio”

Atp Shanghai - Draw: Alcaraz con Zverev e Musetti, Sinner trova Djokovic e Fritz. Sorteggio più duro per il numero 2 italiano, per la prima volta nella parte bassa dopo diverso tempo.

Shanghai, la via di Sinner tra Altmaier, Fritz e... Djokovic. Jannik Sinner parte dal basso. In tutti i sensi. Ultima riga del tabellone, ma anche ultimo a scendere in campo tra i big a Shanghai. Testa di serie numero 2 e campione in carica

