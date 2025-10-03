Dj set nei locali e Bandakadabra per la ripartenza del Much More

Un’insolita iniziativa accompagnerà domani l’apertura della discoteca Much More di Matelica, da quasi mezzo secolo principale locale notturno della zona montana. I gestori del locale hanno ideato l’originale proposta di "trasformare per l’occasione la città in un grande palcoscenico, per vibrare energia, musica e partecipazione". Dalle 18, si comincerà a diffondere musica nei vari locali cittadini con i dj dello staff della discoteca. Al Living Caffè ci sarà dj Giorgio Procaccini, da Creazioni di Gea dj AndyB, al New Bar Europa dj Disco Strummer, da Cherie Caffè dj set Phil, al Mio Bar al corso dj Marco Rosetti, al Bar Roma dj Saiko, al Moa Project dj Kroove In, al Piano di Sopra dj Leonardo Carloni, mentre da ZeroPop ci sarà un dj set a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dj set nei locali e Bandakadabra per la ripartenza del Much More

