Divorzio per cancro | quando una diagnosi radicale fa emergere una crisi di coppia
Non è solo il corpo a cambiare con il cancro: anche la coppia viene messa alla prova. E in molte scelgono di separarsi per salvarsi davvero. Abbiamo commentato con l’esperta questa tendenza del divorzio per cancro: ecco che cosa abbiamo capito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: divorzio - cancro
“Quando ho avuto il cancro mia moglie è stata fantastica, ora voglio il divorzio ma come posso dirglielo dopo quel che ha fatto per me?”: la storia riportata dal Mirror
"Con la prevenzione possiamo raggiungere la mortalità zero del cancro al seno”. È il messaggio della Campagna di prevenzione "Ottobre rosa 2025", presentata oggi a Montecitorio e dedicata alla sensibilizzazione, organizzata da Anci e Lega Italiana per la L Vai su Facebook
Divorzio per cancro: quando una diagnosi radicale fa emergere una crisi di coppia - Non è solo il corpo a cambiare con il cancro: anche la coppia viene messa alla prova. Da vanityfair.it
Cancro al seno, nuovo studio rivela come bloccare le metastasi dal primo stadio. «Cambiamento radicale» - In Italia il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 55. Segnala ilmessaggero.it