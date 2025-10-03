Divorzio Kidman-Urban | spunta clausola cocaina per Keith

La separazione di Nicole Kidman da Keith Urban ha portato alla luce un segreto scioccante: una “clausola sulla cocaina”. Era nascosta nel loro accordo prematrimoniale. La stessa potrebbe rendere il marito della Kidman, già star del country, ancora più ricco di milioni. Nicole Kidman, 58 anni, e Keith Urban, 57, erano considerati una delle coppie più solide di Hollywood, sposatisi nel giugno 2006 dopo una storia d’amore travolgente. Ma i primi tempi della loro unione sono stati tutt’altro che facili. A pochi mesi dal matrimonio, la star di Big Little Lies – Piccole grandi bugie ha messo in atto un intervento drammatico che ha cambiato per sempre il corso della loro relazione. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Divorzio Kidman-Urban: spunta ”clausola cocaina” per Keith

