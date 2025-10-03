divorzio fa rima con soldi ecco quanti milioni di dollari sono in gioco in quello di nicole kidman una donna con un enorme patrimonio

Non avevamo ancora finito di scrivere della separazione che siamo già nel bel mezzo del divorzio. Una volta che la notizia è diventata di dominio pubblico, Nicole Kidman ha rotto gli indugi e presentato istanza di divorzio al tribunale di Nashville. La città dove si era trasferita per amore dell’ormai ex marito Keith Urban, che lì, nella capitale della musica country, lavora. I documenti sono chiari e spiegano tante cose. Dalla gestione delle figlie minorenni, Sunday, 17 anni, e Faith, 14, che staranno 306 giorni all’anno con la mamma e 59 col papà, ai soldi. Ed è qui che, come sempre, la faccenda si complica. 🔗 Leggi su Amica.it

