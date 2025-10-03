Divorzio fa rima con soldi Ecco quanti milioni di dollari sono in gioco in quello di Nicole Kidman una donna con un enorme patrimonio

Amica.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non avevamo ancora finito di scrivere della separazione che siamo già nel bel mezzo del divorzio. Una volta che la notizia è diventata di dominio pubblico, Nicole Kidman ha rotto gli indugi e presentato istanza di divorzio al tribunale di Nashville. La città dove si era trasferita per amore dell’ormai ex marito Keith Urban, che lì, nella capitale della musica country, lavora. I documenti sono chiari e spiegano tante cose. Dalla gestione delle figlie minorenni, Sunday, 17 anni, e Faith, 14, che staranno 306 giorni all’anno con la mamma e 59 col papà, ai soldi. Ed è qui che, come sempre, la faccenda si complica. 🔗 Leggi su Amica.it

divorzio fa rima con soldi ecco quanti milioni di dollari sono in gioco in quello di nicole kidman una donna con un enorme patrimonio

© Amica.it - Divorzio fa rima con soldi. Ecco quanti milioni di dollari sono in gioco in quello di Nicole Kidman, una donna con un enorme patrimonio

In questa notizia si parla di: divorzio - rima

Fedez: “Il mio patrimonio supera i 20 milioni di euro, ma non sono attaccato ai soldi”. L’avvocato di Ferragni: “L’accordo per il divorzio? Una rinuncia responsabile ... - “L’accordo di divorzio raggiunto tra Chiara Ferragni e Fedez “è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni”. ilfattoquotidiano.it scrive

Divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, l’avvocato: “Lei ha rinunciato ai soldi perché mette i figli davanti a tutto” - Milano – “È stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Divorzio Fa Rima Soldi