distrutto parco giochi nel salernitano era stato appena inaugurato

3 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti “Stanotte qualcuno ha dato fuoco all’area giochi appena inaugurata, un luogo nato per regalare sorrisi e spensieratezza ai nostri bambini. È un gesto vigliacco, criminale e senza alcuna giustificazione. Non chiamatelo bullismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità”. Con queste parole, il sindaco di Pontecagnano Faiano (Salerno), Giuseppe Lanzara, racconta sui social quanto accaduto. “Chi distrugge uno spazio pubblico non colpisce il Sindaco o l’Amministrazione, – dice ancora il primo cittadino – ma colpisce i bambini, le famiglie, i cittadini onesti che meritano luoghi sicuri e curati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

