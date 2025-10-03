distraeva gli anziani per derubarli individuata la banda dei parcheggi

Agganciavano con dei pretesti anziane dentro ai supermercati e le derubavano: incastrati tre spregevoli malviventi che sarebbero i responsabili di furti commessi ai danni di due clienti all’interno di supermercati del territorio santilariese. Un 29enne e un 32enne di origine cubana, e una 36enne peruviana, tutti senza dimora e tutti con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri di Gattatico alla Procura per i reati in concorso di furto con destrezza aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. I tre si sarebbero resi protagonisti di due distinti colpi avvenuti a Sant’Ilario in pochi giorni la scorsa estate ai danni di due donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

