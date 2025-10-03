Distilleria Nannoni ’Infernalia’ e degustazioni
La Distilleria Nannoni oggi dalle 18 ospiterà “ Infernalia – L’Inferno dantesco in nove canzoni, nove quadri, nove racconti ”, un evento che fonde arte, musica e letteratura in un’esperienza multisensoriale unica. L’iniziativa, curata dall’ Officina del Malcontento, propone una reinterpretazione della prima cantica della Divina Commedia. "Il pubblico – dicono gli organizzatori – sarà guidato attraverso un percorso che inizia con una visita alla distilleria, prosegue con una degustazione dei premiati distillati Nannoni e culmina in uno spettacolo che intreccia performance musicali, letture e immagini". 🔗 Leggi su Lanazione.it
