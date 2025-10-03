Dissesto idrogeologico in Comune la prima riunione con i comitati dei residenti | sarà un tavolo di confronto e informazione permanente

Chietitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo incontro tecnico, in Comune, con i comitati Santa Maria e Casa comune, che radunano i residenti dei quartieri teatini colpiti dal dissesto idrogeologico. La prima riunione, nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, è stata convocata per fare il punto sulle azioni conseguenti ai provvedimenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

Dissesto idrogeologico, fissato il nuovo incontro col ministro Musumeci per discutere di piano degli interventi e contributi

Dissesto idrogeologico a Cumia superiore, i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni

Vertice a Roma sul dissesto idrogeologico: proseguono i contributi agli sfollati del quartiere Santa Maria, prorogata la contabilità speciale

dissesto idrogeologico comune primaIl paese punta sulla sicurezza, 930mila euro contro il dissesto idrogeologico - Nelle scorse settimane si sono conclusi a Zugliano due importanti interventi di consolidamento e prevenzione del dissesto idrogeologico, realizzati in ... Come scrive ecovicentino.it

dissesto idrogeologico comune primaSICUREZZA Puglia, Gava: “Quasi 19 milioni di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico” - "Il dissesto idrogeologico – prosegue Gava – rappresenta una delle principali criticità ambientali e di sicurezza per l'Italia. Riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Comune Prima