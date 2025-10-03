Disservizi sulla linea 202 | Le corse sono state tagliate perchè mancano ’pollicini’
Botta e risposta tra comune di Colle e Autolinee Toscane, il riferimento è alla linea 202 che riguarda il famoso ‘pollicino’ ovvero il piccolo bus che collega la parte alta della città con quella bassa. "Ancora una volta i cittadini di Colle Alta si trovano senza un servizio di trasporto pubblico regolare – viene affermato in una nota del Comune di Colle –. Dopo i problemi di luglio, il disservizio della linea 202 si è ripresentato in questi giorni, con l’azienda che giustifica i tagli alle corse sostenendo di non avere a disposizione altri "pollicini". Una spiegazione gravissima ed inaccettabile: non è pensabile che chi gestisce un servizio pubblico fondamentale possa scaricare sui cittadini la propria mancanza di mezzi e di organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: disservizi - linea
Linea ferroviaria Milano-Tirano a un passo dal record disservizi
Sono ormai quotidiani i disservizi sulla linea Faentina nel tratto tra Marradi e Faenza. Adesso i cittadini, riuniti nel comitato "Giù le mani dal treno" hanno elencato tutti i loro disagi al presidente della Regione Toscana. Il sindaco Triberti: "Situazione imbarazzant Vai su Facebook
Disservizi sulla linea 202: "Le corse sono state tagliate perchè mancano ’pollicini’" - La mancanza di mezzi pubblici non può ricadere sulla pelle dei cittadini". lanazione.it scrive
Disservizi Tpl . Parola ad Autolinee: "Zero corse tagliate" - Firenze, affermando che non è stata tagliata o diminuita alcuna corsa e che il capolinea all'Hub Vittorio Veneto ... Da lanazione.it