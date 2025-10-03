Disservizi sulla linea 202 | Le corse sono state tagliate perchè mancano ’pollicini’

Botta e risposta tra comune di Colle e Autolinee Toscane, il riferimento è alla linea 202 che riguarda il famoso ‘pollicino’ ovvero il piccolo bus che collega la parte alta della città con quella bassa. "Ancora una volta i cittadini di Colle Alta si trovano senza un servizio di trasporto pubblico regolare – viene affermato in una nota del Comune di Colle –. Dopo i problemi di luglio, il disservizio della linea 202 si è ripresentato in questi giorni, con l’azienda che giustifica i tagli alle corse sostenendo di non avere a disposizione altri "pollicini". Una spiegazione gravissima ed inaccettabile: non è pensabile che chi gestisce un servizio pubblico fondamentale possa scaricare sui cittadini la propria mancanza di mezzi e di organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

