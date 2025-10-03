Diss di charli xcx in actually romantic di taylor swift spiegato
Il nuovo album di Taylor Swift, intitolato The Life of a Showgirl, ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica fin dalla sua uscita. Con la sua dodicesima produzione discografica, l’artista si distingue per un approccio che spazia tra sonorità innovative e testi che sembrano voler comunicare messaggi nascosti o riferimenti diretti a figure del mondo dello spettacolo. In particolare, il brano “Actually Romantic” si sta rivelando al centro di numerose discussioni, suscitando interpretazioni e ipotesi riguardo a possibili dissapori con altri artisti. analisi del brano “Actually Romantic”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Nel nuovo album di Taylor Swift ci sarebbe un dissing molto pesante contro Charli XCX Swift non fa nomi, ma i fan sono sicuri che la persona di cui parla in “Everything is Romantic” sia Charli. Gli indizi, in effetti, sono tanti - X Vai su X
Taylor Swift, la cocaina e quella frecciatona a Charli XCX - Nel nuovo album della popstar svetta 'Actually Romantic' come ''diss track', brano scritto per colpire la cantante britannica che un tempo apriva i suoi concerti ... Secondo adnkronos.com
Taylor Swift ha lanciato un dissing a Charli XCX? - Con Actually Romantic, settima traccia di The Life of a Showgirl, la popstar sembrerebbe rivolgere una frecciatina elegante alla collega ... Segnala vanityfair.it