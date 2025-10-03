Disoccupazione stabile al 6% In crescita di 0,6 punti tra i più giovani
Tasso di disoccupazione rimasto stabile al 6,0% nel mese di agosto, ma quello giovanile è salito al 19,3% (+0,6 punti). Lo comunica l’ Istat (foto), spiegando che su base mensile il calo degli occupati si associa all’aumento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione degli occupati (-0,2%, pari a -57mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti (permanenti e a termine) e tutti coloro che hanno meno di 50 anni d’età; gli occupati invece crescono tra gli autonomi e tra chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione cala al 62,6% (-0,2 punti). L’aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,4%, pari a +7mila unità) riguarda solo gli uomini e i 25-49enni, mentre tra le donne e nelle altre classi d’età il numero di disoccupati diminuisce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
