DiSCo Lazio l' intervista a Simone Foglio | Spazio nel mondo ai nostri studenti meritevoli
«Abbiamo messo al centro la persona, garantendo opportunità e strumenti per affrontare le sfide del presente e guardare al futuro con fiducia». Simone Foglio parla del suo primo anno alla presidenza di DiSCo Lazio, l'ente regionale del diritto allo studio. E afferma: «Di solito si pensa a noi come l'ente che si occupa di vitto e alloggio per gli studenti. Invece stiamo costruendo una visione più larga». Oggi il diritto allo studio impatta su una società sempre più complessa. «Sì, e noi stiamo provando ad affrontare il cambiamento con iniziative concrete. Penso agli sportelli di counseling psicologico aperti nelle università statali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Studentati pubblici, Disco Lazio risponde a Veloccia: "A Pietralata andiamo avanti. Su Marconi nessun progetto"
Studenti di università e accademie del Lazio, avete tempo fino al 31 ottobre per richiedere i contributi alloggio messi a disposizione da DiSCo. Scoprite qui se possedete i requisiti - facebook.com Vai su Facebook
Università, Simone Foglio è il nuovo commissario straordinario di Disco Lazio - “Sono stato nominato alla guida dell’Ente regionale per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza – scrive sul suo profilo Facebook il nuovo commissario - Si legge su romatoday.it
Bando alloggi 2024/2025, dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei - Il Presidente Francesco Rocca: «Ringrazio l’Assessore Luisa Regimenti e il Presidente di DiSco Lazio, Simone Foglio, per mettere sempre al centro il diritto allo studio dei nostri giovani» DiSCo e ... regione.lazio.it scrive