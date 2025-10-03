Discariche a cielo aperto in periferia 2 persone ai domiciliari
Tarantini Time Quotidiano La Capitaneria di porto di Taranto, a seguito di una lunga e complessa attività di indagine, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, ha eseguito un’Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti, indagati per aver commesso innumerevoli attività finalizzate allosmaltimento illecito e combustione di rifiuti nell’hinterland tarantino. L’attività investigativa, in soli tre mesi di osservazione, attraverso l’uso di intercettazioni telefoniche, foto-trappole, appostamenti e pedinamenti elettronici dei mezzi coinvolti, ha potuto documentare più di centoepisodi di abbandono e abbruciamento di rifiuti, localizzati soprattutto nei quartieri Paolo VI e Tamburi di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
discariche - cielo
