Discarica di rifiuti in via Carrubbara zona ospedale Piemonte | Servono maggiori controlli

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci troviamo in via Carrubbara(dietro l'ospedale Piemonte) la storia si ripete, nonostante Messinaservizi ripulisce periodicamente, si ricrea subito una discarica di rifiuti, servono maggiori controlli in questa via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discarica - rifiuti

