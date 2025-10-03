Disastro totale Tudor la Juventus boccia il fedelissimo | torna in Serie B

La Juventus sta vivendo un periodo particolare e nel mirino è finito anche Igor Tudor insieme alla gestione della rosa, con un giocatore molto criticato Il pareggio contro il Villarreal è stata una grossa beffa per la Juventus. Il gol di Renato Veiga ha rotto le uova nel paniere di Igor Tudor, che si stava. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Disastro totale Tudor, la Juventus boccia il fedelissimo: torna in Serie B

In questa notizia si parla di: disastro - totale

Supergirl è “un disastro totale”: James Gunn spiega le differenze tra Kara e suo cugino Superman

Supergirl è un disastro totale: le differenze tra Kara e Superman secondo James Gunn

Trump contro FireAid: “Un disastro totale”, avviata un’indagine sul concerto benefico

Premier League : Inizia così il ricco sabato di calcio estero, il Manchester United cade ancora e stavolta a Brentford, 3-1 il finale, è disastro totale per Amorim che ora rischia l'esonero seriamente. Doppietta di Thiago, poi primo goal dello sloveno Sesko pagat - facebook.com Vai su Facebook

Blackout totale del @TorinoFC_1906 contro l'@Atalanta_BC, disastro #Maripán e #Ilic, si salva solo #Simeone. Le pagelle di #TorinoAtalanta - X Vai su X

La Juve è un disastro, per i tifosi. Ma hanno ragione? E perché oltre che di Koopmeiners (e Tudor) non si parla di Cambiaso? - Quattro pareggi di fila (e sarebbe potuta andare peggio), identità dissolta, Tudor sotto accusa: la Juve è una squadra che sopravvive per lampi e crolla per abitudine. Da mowmag.com

Juventus, disastro Koopmeiners: alibi finiti anche in Champions - 5 secco nella gara di ieri e nuova prestazione al di sotto delle aspettative (a ... Lo riporta fantacalcio.it