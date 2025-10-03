Disastro Roma | tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare
Segno dei tempi e delle nuove regole. Ovvero un rigore assegnato dal Var (il tocco di mano del difensore Mandi) e poi tirato tre volte perchè il portiere avversario Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta. Ma la notizia è un'altra: la Roma è riuscita a sbagliarli tutti e tre, i primi due tentativi con Dovbyk, il terzo con Soulé. Si chiude con questo incredibile fuori programma la serata europea amara della truppa di Gasperini (foto). L'imprevisto scivolone casalingo (i giallorossi arrivavano da un tris di successi tra campionato e Coppa) è la cartina tornasole di una rosa romanista con molte lacune, mascherate dalla partenza lanciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: disastro - roma
Esplosione Roma, indagato l'autista dell'autocisterna: è accusato di disastro, lesioni e omicidio colposo
Esplosione distributore gpl Roma, indagato l'autista del camion cisterna per omicidio e disastro colposo e lesioni gravi, dopo morte Claudio Ercoli
C’è un indagato per l’esplosione a Roma: è l’autista dell’autocisterna, accusato di disastro e omicidio colposo
Disastro Roma all’Olimpico: prestazione tremenda e sconfitta pesantissima contro il Lille I francesi la sbloccano dopo pochi minuti con Haraldsson e la Roma non riesce a reagire per tutta la durata del match Clamoroso quanto successo nei minuti finali, c - X Vai su X
Lazio-Roma, le pagelle dei biancocelesti: Marusic flop, Tavares è un disastro Vai su Facebook
Disastro Roma: tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare - Dovbyk e Soulé calciano malissimo, le riserve di Gasp bocciate: ko in casa contro il Lille ... Segnala msn.com
Follia all'Olimpico: perché l'arbitro fa battere 3 rigori di fila alla Roma, tutti sbagliati. Ecco la spiegazione - tre rigori di fila, due con Dovbyk e uno con Soulé. Come scrive msn.com