Disastro Roma | tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segno dei tempi e delle nuove regole. Ovvero un rigore assegnato dal Var (il tocco di mano del difensore Mandi) e poi tirato tre volte perchè il portiere avversario Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta. Ma la notizia è un'altra: la Roma è riuscita a sbagliarli tutti e tre, i primi due tentativi con Dovbyk, il terzo con Soulé. Si chiude con questo incredibile fuori programma la serata europea amara della truppa di Gasperini (foto). L'imprevisto scivolone casalingo (i giallorossi arrivavano da un tris di successi tra campionato e Coppa) è la cartina tornasole di una rosa romanista con molte lacune, mascherate dalla partenza lanciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

disastro roma tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare

© Ilgiornale.it - Disastro Roma: tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare

In questa notizia si parla di: disastro - roma

Esplosione Roma, indagato l'autista dell'autocisterna: è accusato di disastro, lesioni e omicidio colposo

Esplosione distributore gpl Roma, indagato l'autista del camion cisterna per omicidio e disastro colposo e lesioni gravi, dopo morte Claudio Ercoli

C’è un indagato per l’esplosione a Roma: è l’autista dell’autocisterna, accusato di disastro e omicidio colposo

disastro roma tira 3Disastro Roma: tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare - Dovbyk e Soulé calciano malissimo, le riserve di Gasp bocciate: ko in casa contro il Lille ... Segnala msn.com

disastro roma tira 3Follia all'Olimpico: perché l'arbitro fa battere 3 rigori di fila alla Roma, tutti sbagliati. Ecco la spiegazione - tre rigori di fila, due con Dovbyk e uno con Soulé. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Disastro Roma Tira 3