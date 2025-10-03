Disastro Roma | tira 3 volte lo stesso rigore senza segnare

Segno dei tempi e delle nuove regole. Ovvero un rigore assegnato dal Var (il tocco di mano del difensore Mandi) e poi tirato tre volte perchè il portiere avversario Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta. Ma la notizia è un'altra: la Roma è riuscita a sbagliarli tutti e tre, i primi due tentativi con Dovbyk, il terzo con Soulé. Si chiude con questo incredibile fuori programma la serata europea amara della truppa di Gasperini (foto). L'imprevisto scivolone casalingo (i giallorossi arrivavano da un tris di successi tra campionato e Coppa) è la cartina tornasole di una rosa romanista con molte lacune, mascherate dalla partenza lanciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

