Disastro Ferrari! Leclerc esce dai box e centra Norris | il video dell' incidente

Disavventura per Charles Leclerc e la Ferrari nelle Prove Libere 2 del Gp di Singapore: un problema di comunicazione tra il box e il pilota ha provocato un’uscita pericolosa dai box che ha coinvolto anche Lando Norris, sopraggiunto in quel momento in pitlane. L’episodio non è sfuggito all’attenzione della Direzione Gara e il monegasco rischia ora una penalità in griglia per “Unsafe Release”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

