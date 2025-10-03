Disabilità il Pd replica a Cesena Siamo Noi | Rattrista che si avveleni il clima su questo tema

Cesenatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stupisce e rattrista che Csn avveleni con tante inesattezze in merito all’impegno del Comune di Cesena sul tema della disabilità”. Il Pd cesenate replica a Cesena Siamo Noi sul tema della disabilità.Si legge nella nota: “Cesena, infatti, con la delibera 109 del 23112021, si è dotata del Peba. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: disabilit - replica

"Replica del Pd a Firenze Democratica: aumentati servizi per senza fissa dimora" - Il capogruppo del Pd a Firenze replica alle critiche di Firenze Democratica riguardo alla gestione dei senza fissa dimora, sottolineando gli sforzi del partito nel potenziare i servizi e le risorse ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Disabilit224 Pd Replica Cesena