Diritti umani in Palestina | incontro con Amnesty international a Ortona

Sabato 4 ottobre alle 18 nello “Spazio di Liberìa” in corso Matteotti 32, a Ortona, si terrà il terzo appuntamento dedicato a Gaza nell’ambito dell’esposizione “I grant you refuge”, raccolta di immagini scattate da sei fotografi palestinesi, Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

