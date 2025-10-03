Diritti umani in Palestina | incontro con Amnesty international a Ortona
Sabato 4 ottobre alle 18 nello “Spazio di Liberìa” in corso Matteotti 32, a Ortona, si terrà il terzo appuntamento dedicato a Gaza nell’ambito dell’esposizione “I grant you refuge”, raccolta di immagini scattate da sei fotografi palestinesi, Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: diritti - umani
Alemanno si fa “paladino” dei detenuti: “Violati i diritti umani, la politica reagisca”
“Gli allevamenti intensivi violano i diritti umani”: sentenza storica in Galizia
“Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”: musica, diritti umani e grandi ospiti a Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025
Il 3 ottobre, la Ministra degli Esteri , S.E. Baiba Braže, a nome di #NB8, interverrà al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sul tema della situazione dei diritti umani in Ucraina Segui in diretta sul sito: https://webtv.un.org/en/asset/k11/k11gq7 - facebook.com Vai su Facebook
? Videogiochi e diritti umani A The Power of Play esploreremo come il videogioco possa diventare uno strumento potente per sensibilizzare, creare empatia e ispirare azione sui grandi temi dei diritti umani. - X Vai su X
“Diritti umani in Palestina”: incontro con Amnesty international a Ortona - Sabato 4 ottobre alle 18 nello “Spazio di Liberìa” in corso Matteotti 32, a Ortona, si terrà il terzo appuntamento dedicato a Gaza nell’ambito dell’esposizione “I grant you refuge”, raccolta di immagi ... Secondo chietitoday.it
A Varese l’incontro “Storia e diritto per una soluzione giusta in Palestina” - Mercoledì 1° ottobre alle ore 18, presso l'Auditorium San Giovanni Bosco l'evento organizzato dal Comitato Varesino per la Palestina ... Si legge su varesenews.it