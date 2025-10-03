Direttore sportivo Juve adesso è ufficiale | tolto un nome dalla lista dei papabili scelta a sorpresa del dirigente accostato ai bianconeri Ecco di chi si tratta

Direttore sportivo Juve, adesso è ufficiale l’approdo del dirigente in quella squadra araba: era stato accostato ai bianconeri. Un altro dei profili che era stato accostato alla Juventus per il futuro sceglie una nuova, ricca destinazione. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese reduce da un ciclo di successo al Benfica, è ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’ Al Ahli. Il club di Gedda ha annunciato l’ingaggio con effetto immediato, assicurandosi uno dei manager più stimati del panorama europeo. Per Braz, dirigente portoghese di 47 anni, si apre un nuovo capitolo in Medio Oriente dopo quattro anni intensi a Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Direttore sportivo Juve, adesso è ufficiale: tolto un nome dalla lista dei papabili, scelta a sorpresa del dirigente accostato ai bianconeri. Ecco di chi si tratta

In questa notizia si parla di: direttore - sportivo

Kumbulla, il ritorno all’Espanyol si allontana: parla il direttore sportivo Garagarza

Rimini calcio nel caos: le donne, gli australiani, i soldi. Il direttore sportivo: “Aggredito”

La Nuova Sondrio Calcio nel caos, via il direttore sportivo Christian Salvadori e il team manager Luca Lacchini

Direttore sportivo Juventus: salta un possibile nome Vai su Facebook

? | | Il Direttore Sportivo Stefano Trinchera ha presentato in conferenza stampa il nuovo centravanti giallorosso | https://youtu.be/Qi4oFTGnkco?feature=shared… - X Vai su X

Direttore sportivo Juventus: salta un possibile nome - Come riportato da Fabrizio Romano, l’ex dirigente del Benfica ha raggiunto un accordo con l’ Al Ahli per diventare il nuovo direttore sportivo d ... Riporta ilbianconero.com

Rui Braz Juve ora in pole position: virata improvvisa in casa bianconera per il nuovo direttore sportivo, cosa sta succedendo - Rui Braz Juve, si stringe il cerchio per il nuovo Direttore Sportivo: Comolli punta sull’ex Benfica, ma ci sono anche altre candidature forti La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juve è entrata ... juventusnews24.com scrive