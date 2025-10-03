DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre
Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è chiusa la tre giorni europea con la Roma che non sorride: tonfo all’Olimpico dei giallorossi, sconfitti dal Lille. Sempre in Europa League, il Bologna non va oltre il pari casalingo contro il Friburgo. Bene invece la Fiorentina, che ha regolato 2-0 il Sigma Olomuc in Conference. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Questa sera riparte invece subito il campionato di Serie A, con l’anticipo del ‘Bentegodi’ tra Verona e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: diretta - tutte
Nasce la collaborazione tra Deltatre e LNP per tutte le partite di basket in diretta streaming
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio LIVE
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve LIVE
Formula 1 2025, Gp di Singapore: orari diretta tv e streaming Tutte le informazioni sul Gp di Formula 1 di Marina Bay del 5 ottobre, che sarà trasmesso in diretta su Sky e differita su TV8. #formula1 Vai su Facebook
Tutte le ultime novità sul caso #Garlasco in diretta a #Mattino5 e in streaming su Mediaset Infinity - X Vai su X