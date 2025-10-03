DIRETTA Serie A Verona-Sassuolo 0-0 | rigore tolto col Var! LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra i gialloblu di Zanetti e i neroverdi di Grosso in tempo reale Il Verona ospita il Sassuolo nell’anticipo del venerdì che apre la sesta giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1. Paolo Zanetti, tecnico del Verona (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalla sconfitta contro la Roma, ma ancora imbattuti davanti al proprio pubblico, i gialloblu di Paolo Zanetti vanno a caccia della prima vittoria stagionale. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per raggiungere in classifica proprio gli emiliani e non arrivare alla seconda sosta per le Nazionali in una situazione pericolosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
