Diretta | Notte di raid in Ucraina Droni sull' aeroporto di Monaco | voli fermi per ore

Dall'Ucraina alla Germania, la notte appena trascorsa è stata segnata da escalation e timori di sicurezza. Kiev e altre città ucraine sono state bersaglio di bombardamenti russi con missili balistici e da crociera, puntati in particolare contro infrastrutture energetiche. Mosca ha denunciato a sua volta un attacco con 20 droni ucraini, intercettati nelle regioni di confine e sul Mar Nero. Intanto in Germania, l'aeroporto di Monaco di Baviera è stato paralizzato per ore dopo avvistamenti di droni, con migliaia di passeggeri bloccati e voli dirottati.

