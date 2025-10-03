Diretta | Notte di raid in Ucraina Droni sull' aeroporto di Monaco | voli fermi per ore
Dall’Ucraina alla Germania, la notte appena trascorsa è stata segnata da escalation e timori di sicurezza. Kiev e altre città ucraine sono state bersaglio di bombardamenti russi con missili balistici e da crociera, puntati in particolare contro infrastrutture energetiche. Mosca ha denunciato a sua volta un attacco con 20 droni ucraini, intercettati nelle regioni di confine e sul Mar Nero. Intanto in Germania, l’aeroporto di Monaco di Baviera è stato paralizzato per ore dopo avvistamenti di droni, con migliaia di passeggeri bloccati e voli dirottati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: diretta - notte
VIDEO | Festino di Santa Rosalia, segui la diretta streaming della lunga notte dedicata alla Santuzza
LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per una nuova impresa nella notte
'Fulmini nella notte', al Teatro Félix Guattari dimostrazione in presa diretta delle Tesla Coil
L’abbordaggio delle 44 imbarcazioni con idranti e bombe sonore. A notte fonda una delle barche sarebbe stata speronata. L’operazione in diretta streaming Vai su Facebook
FATE VOI LA DIRETTA di #DLORILLA QUESTA NOTTE inserire l’orario italiano [oo:mm] e commentate qui sotto cosa accade https://youtube.com/live/uEN2bWFtpjU?si=mnNX_OGbKhL-Sdy5… - X Vai su X
Diretta | Notte di raid in Ucraina. Droni sull'aeroporto di Monaco: voli fermi per ore - Notte di tensione in Europa: missili russi contro città ucraine, droni abbattuti su Mosca e stop ai voli a Monaco per avvistamenti di droni, con 3. Come scrive ilgiornale.it
Ucraina, maxi-raid russo su Kiev: 4 morti. Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo. Tajani: «Italiani tranquilli, Putin non ci attaccherà» - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini nella notte scorso. Lo riporta leggo.it