Vigilia del match tra Inter e Cremonese: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro L’ Inter torna subito in campo dopo la goleada contro lo Slavia Praga in Champions League e ospita la Cremonese (ancora imbattuta in campionato) nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Cristian Chivu dovrà rinunciare a Thuram in attacco: il francese ne avrà per 15-20 giorni e rischia di saltare anche il big match dopo la sosta contro la Roma. Al suo posto in attacco, al fianco di capitan Lautaro Martinez, Bonny è al momento in vantaggio su Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Inter-Cremonese, la conferenza stampa di Chivu LIVE