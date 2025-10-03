Dipinto di Blu | accende un fare sull’autismo a Cava de’ Tirreni

Due giorni di incontri, laboratori e spettacolo l’11 e 12 ottobre. Dopo tre edizioni di grande successo svoltesi a Vietri sul Mare, la manifestazione “Dipinto di Blu” arriva a Cava de’ Tirreni come appendice della terza edizione, grazie alla sensibilità e al sostegno dell’Amministrazione Comunale Metelliana. L’iniziativa, che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e promuovere una reale cultura dell’inclusione, si terrà l’11 e il 12 ottobre con un programma ricco di momenti di riflessione, partecipazione e divertimento. La manifestazione si aprirà venerdì 11 ottobre alle ore 10:00 presso il Complesso Monumentale di San Giovanni con l’incontro dal titolo “A voce alta! Autismo, inclusione e possibilità”, un momento di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione dei sindaci Vincenzo Servalli (Cava de’ Tirreni), Giovanni De Simone (Vietri sul Mare) e Fortunato Della Monica (Cetara), dell’Assessore con delega ai Servizi Sociali Giovanni Del Vecchio e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Lorena Iuliano. 🔗 Leggi su Zon.it

