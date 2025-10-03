Inter News 24 Diouf Inter, Chivu spiega la sua gestione. Le parole del tecnico nerazzurro nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese. Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato dell’inserimento di Andy Diouf nella rosa nerazzurra nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese valido per la sesta giornata di Serie A, rispondendo alle domande riguardo al suo adattamento e al suo sviluppo all’interno della squadra. Il tecnico rumeno ha messo in evidenza il percorso di crescita del giovane centrocampista, che, nonostante fosse timido all’inizio, sta dimostrando determinazione e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf Inter, Chivu spiega la sua gestione: «Appena arrivato era un po’ timidino, ma lo vedo in crescita. In lui vedo qualità importanti»