Dell’unione delle diocesi di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina (340mila residenti) sotto un unico vescovo e poi come unica diocesi si continua a discutere, con una certa apprensione. Il vescovo di Forlì Livio Corazza l’aveva già paventata come ipotesi prima della ‘pensione’ del cesenate Douglas Regattieri. L’attenzione è ora incentrata sulla vicina diocesi di Faenza-Modigliana dove il vescovo mons. Mario Toso ha compiuto 75 anni il 2 luglio e si attende la decisione di Leone XIV sul suo sostituto: se venisse nominato un nuovo vescovo per Faenza-Modigliana sarebbe un precedente favorevole anche per le sedi di Forlì e Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diocesi, si riparla di fusioni. C’è un’ipotesi per il 2028: vescovo di Cesena a Forlì