DiMartedì Luttwak | lezioni di aritmetica

Che il dramma della questione Israele-Palestina sia molto più grande e complicato del caso Flotilla lo sanno tutti, purtroppo. A DiMartedì, ospite di Giovanni Floris su La7, si confrontano sul tema Massimo Cacciari ed Edward Luttwak saltando giocoforza tra storia e cronaca. «La situazione è che i palestinesi stiano nello Stato d’Israele, visto che Netanyahu ha detto che uno stato palestinese non ci sarà mai - riflette il filosofo -. Quindi se i palestinesi staranno nello Stato d’Israele o ci sarà l’apartheid o tra qualche anno i palestinesi saranno maggioranza. E cosa accadrà a quel punto? Che questa sia una pace è ridicolo, ci sarà una guerra permanente di tipo terroristico all’interno di Israele». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

