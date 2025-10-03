Dignità nei luoghi privati della libertà personale | convegno a Brindisi

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, in collaborazione con l’Ordine degli assistenti sociali e il consiglio regionale della Puglia, organizza il convegnoDignità nei luoghi privati della libertà personale. Per una Giustizia giusta”, in programma il 9 ottobre 2025 alle ore 9.00, presso il salone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

