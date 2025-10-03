Digital realty e Dxc insieme per potenziare l’ai nelle aziende

Digital realty, leader globale nel settore dei data center carrier-neutral, colocation e soluzioni di interconnessione, ha annunciato una collaborazione strategica con Dell Technologies e Dxc al fine di supportare le aziende nel superare gli ostacoli dell’ intelligenza artificiale, semplificarne l’adozione e accelerarne i benefici concreti. La partnership permette alle imprese di applicare l’ai direttamente ai propri dati, in base alle specifiche esigenze, grazie a casi d’uso già validati, soluzioni di ai private e servizi di implementazione e gestione end-to-end. L’accordo accelererà la pianificazione e l’implementazione di infrastrutture ai private su larga scala. 🔗 Leggi su Lettera43.it

