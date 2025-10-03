Nel documento programmatico di finanza pubblica il governo ha inserito la proposta di destinare circa 12 miliardi di euro aggiuntivi alla Difesa entro il 2028, una scelta legata sia agli impegni assunti in sede Nato sia alla necessità di rafforzare la sicurezza nazionale. Airpress ne ha parlato con Antonino Minardo, presidente della IV Commissione difesa della Camera. Presidente Minardo, il documento di finanza approvato dal governo e comunicato alle Camere prevede che l’Italia aumenti le spese per la Difesa di 12 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Ritiene che questa cifra sia un buon punto di partenza, soprattutto di fronte a uno scenario internazionale sempre più fosco, che ha obbligato anche l’Europa a rivedere la propria strategia per la Difesa e alle minacce che continuano ad allarmare i Paesi del vecchio continente? La cifra stanziata rappresenta indubbiamente un passo significativo nella giusta direzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difesa, i 12 miliardi vanno trasformati in sicurezza per i cittadini. Intervista a Minardo