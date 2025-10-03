Difendiamo l’acqua pubblica | incontro a Foglianise

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa Difendiamo l’acqua pubblica: questo lo slogan che guiderà l’incontro pubblico, in programma a Foglianise venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 17:30, presso l’oratorio Padre Isaia. L’appuntamento, promosso dall’associazione Liberamente Foglianise, si inserisce all’interno della mobilitazione della rete “Fermiamo Sannio Acque srl”, che riunisce numerose realtà associative e sociali. Al centro del dibattito, a cui parteciperanno l’avvocato Sandra Sandricci, il presidente del movimento civico “Altra Benevento è Possibile” Gabriele Corona ed il presidente del comitato “Acqua Bene Comune Giovanni Seneca”, ci sarà la contestata decisione del Consiglio di distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano (EIC), che ha deliberato l’affidamento per 27 anni del servizio idrico integrato (acqua e depurazione) dei 78 comuni sanniti ad una nuova società a capitale misto, la Sannio Acque srl. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

