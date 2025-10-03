Difendi signori collegati ad Hamas Dici cose pericolose Scoppia la rissa tv tra Bocchino e Provenzano

Sulla Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza e bloccata da Israele, la politica non si dà pace. Da un lato c’è l’Aula del Parlamento che continua a dividersi su Israele e Hamas. Con Elly Schlein, la segretaria del principale partito di opposizione, che continua ad accusare il governo guidato da Giorgia Meloni di essere troppo permissivo rispetto alle operazioni adottate dal governo israeliano. Dall’altro lato, invece, ci sono i dibattiti politici fuori dall’arco parlamentare che, se possibile, sono ancora più aspri e accesi. Una prova plastica di questo è sicuramente l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Corrado Formigli ogni giovedì sera a partire dalle 21:30. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Difendi signori collegati ad Hamas". "Dici cose pericolose". Scoppia la rissa tv tra Bocchino e Provenzano

