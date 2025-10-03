Dieci pale eoliche nelle Crete Cittadini e Comune in rivolta | Danneggerebbe il paesaggio

di Laura Valdesi Un impianto eolico nel cuore delle crete senesi. "Dieci autogeneratori della potenza nominale di 7,2 mw per una potenza complessiva di impianto pari a 72 mw. Gli autogeneratori saranno collegati fra loro attraverso un cavidotto interrato", si legge nell’avviso al pubblico relativo alla presentazione dell’istanza per l’avvio di procedimento di valutazione di impatto ambientale. Pale eoliche, insomma, nel cuore delle crete che interesserebbero anche l’area di Vescona, una delle più iconiche ad Asciano. "I principali impatti derivanti alla realizzazione del progetto riguardano – si legge ancora nell’atto pubblicato all’albo pretorio – la componente paesaggio che subisce una modifica inevitabile a seguito dell’installazione degli aerogeneratori ma si ritiene che tale impatto sia compatibile grazie agli accorgimenti di mitigazione in fase di progettazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci pale eoliche nelle Crete. Cittadini e Comune in rivolta: "Danneggerebbe il paesaggio"

