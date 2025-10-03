Dieci calciatori ma pure lo psicologo | chi sono i superstiti della Juve di Allegri

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan, che domenica sera tornerà per la prima volta da avversario allo Stadium, ha fatto debuttare in bianconero, tra gli altri, Bremer, Vlahovic e Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dieci calciatori ma pure lo psicologo chi sono i superstiti della juve di allegri

© Gazzetta.it - Dieci calciatori, ma pure lo psicologo: chi sono i superstiti della Juve di Allegri

In questa notizia si parla di: dieci - calciatori

dieci calciatori pure psicologoDieci calciatori, ma pure lo psicologo: chi sono i superstiti della Juve di Allegri - L'allenatore del Milan, che domenica sera tornerà per la prima volta da avversario allo Stadium, ha fatto debuttare in bianconero, tra gli altri, Bremer, Vlahovic e Yildiz ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dieci Calciatori Pure Psicologo