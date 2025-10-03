Dieci anni di Women for Women | Roma festeggia tra arte e impegno sociale

Il decimo anniversario di Women for Women against Violence – Camomilla Award si è trasformato in un abbraccio collettivo tra impegno civile e creatività, riunendo a Spazio 900 di Roma artisti, istituzioni e testimoni diretti di battaglie personali contro la violenza di genere e il tumore al seno. Un decennio di impegno femminile L’Associazione Consorzio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dieci anni di Women for Women: Roma festeggia tra arte e impegno sociale

In questa notizia si parla di: dieci - anni

Animazione, mascotte e palloncini in strada per i dieci anni della Yogurteria

Naruto, il creatore Masashi Kishimoto svela dopo dieci anni: "Boruto non è una mia storia"

L’espansione conquista nuovi fan dopo dieci anni come capolavoro della fantascienza

Ci saremo! Luce per la Vita ONLUS celebrera' i primi dieci anni di lavoro di Aslan. Il Legame con gli Animali partecipando al convegno "Interventi Assistiti con Animali: il Legame con gli Animali nei contesti di cura" a Palazzo Lascaris il 3 ottobre. Vai su Facebook

La memoria, tra i sei e i dieci anni, non è un contenitore neutro dove versare informazioni. È un laboratorio vivo, che seleziona, rielabora, dà senso. Leggi la riflessione sull'apprendimento significativo e l'importanza della memoria duratura https://tuttoscuol - X Vai su X

A Roma Gala per i 10 anni di Women for Women against Violence - Women for Women against Violence – Camomilla Award, l’evento che da dieci anni affronta due delle battaglie cruciali per la vita delle donne – la violenza di genere e il tumore al seno – ha festeggiat ... Secondo adnkronos.com

Gala a Roma per celebrare i 10 anni di “Women for Women against Violence” - (askanews) – Spazio 900 ha ospitato ieri una serata che è stata insieme celebrazione e promessa, memoria e rinascita. Secondo askanews.it