Diciotto carabinieri insigniti della medaglia Mauriziana cerimonia al comando Culquaber

Messinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso la sala rappresentanza della caserma “Bonsignore”, sede del ComandoInterregionale Carabinieri “Culqualber”, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi ha consegnato a 18 militari, di ogni ordine e grado (in servizio o in congedo), i diplomi con cui gli è stata conferita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diciotto - carabinieri

Cinquant'anni di carriera militare: 18 carabinieri ricevono la Medaglia Mauriziana - Diciotto carabinieri di ogni ordine e grado, in servizio o in congedo, hanno ricevuto questa mattina nella sala rappresentanza della caserma “A. Come scrive sikilynews.it

diciotto carabinieri insigniti medagliaMessina: Cinquant’anni di carriera, Medaglia Mauriziana a 18 militari - Bonsignore”, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, il Generale di Corpo ... Da 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Diciotto Carabinieri Insigniti Medaglia