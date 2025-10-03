Cosa è accaduto a Piazza Armerina. Nel pomeriggio di oggi una giovane di 19 anni è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant’Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico. Secondo le prime informazioni, la ragazza si trovava in auto insieme al fidanzato quando, durante una discussione, avrebbe improvvisamente aperto la portiera del veicolo in movimento, lasciandosi cadere sull’asfalto. Chi è la studentessa che si è lanciata dall’auto. La ragazza G. L. è una studentessa ed è figlia di un operaio. L’incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina (Enna). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Diciannovenne si lancia dall’auto dopo un litigio col fidanzato a Piazza Armerina: è grave