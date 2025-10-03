Dialoghi e Visioni per la pace | mostra a Palazzo Alvaro

In occasione della Giornata del Contemporaneo, sabato 4 ottobre dalle 9 alle 19 nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro, sarà possibile visitare la mostra Dialoghi e Visioni per la Pace alla presenza degli artisti e assistere a performance musicali grazie al contributo del Conservatorio Francesco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: dialoghi - visioni

"Dialoghi e Visioni per la Pace": mostra collettiva al liceo Preti- Frangipane

"Visioni e dialoghi di Pace" nel linguaggio dell'arte in una mostra a palazzo Alvaro

L’Ambasciatore della Mirjana Jeremic ha partecipato oggi alla conferenza: "Women and Diplomacy" all’Università LUMSA di #Roma. A tavola rotonda dedicata alle visioni che aprano dialoghi e al multiculturalismo oltre all’Ambasciatore Jeremic è interven - X Vai su X

Reggio Calabria 1 ottobre 2025 La mostra DIALOGHI E VISIONI PER LA PACE, a palazzo Alvaro. Sala U. Boccioni dal 20 settembre è stata prorogata fino al 6 ottobre 2025 In un periodo storico in cui il tema della pace è così tragicamente in pericolo, tutti noi a - facebook.com Vai su Facebook

Reggio, a Palazzo Alvaro inaugurata la mostra collettiva ‘Dialoghi e Visioni per la Pace’ – FOTO - Si è inaugurata presso la sala Boccioni di Palazzo Corrado Alvaro la rassegna d’arte Dialoghi e Visioni per la Pace, che sarà visitabile al pubblico fino giorno 28 settembre. Riporta citynow.it

Dialoghi intorno all’arte: Grazia Toderi, Adrian Paci e Sabrina Mezzaqui a Villa Panza - Un ciclo di incontri per esplorare la poetica di tre artisti in mostra nella Collezione Gemma De Angelis Testa ... Si legge su varesenews.it