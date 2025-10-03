Diabetable arriva a Milano | un evento per vivere la quotidianità del diabete di tipo 1

Ilgiornale.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portare il pubblico “ a tavola con il diabete ”, per comprendere cosa significa davvero convivere ogni giorno con una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. È questo l’obiettivo di “Diabetable”, l’evento organizzato da Diabete Italia con il contributo non condizionante di Medtronic, che si è svolto a Milano in un format originale e coinvolgente. Un’esperienza immersiva pensata per far riflettere, sensibilizzare e accendere i riflettori sul diabete di tipo 1, una malattia in costante aumento, ma ancora troppo poco conosciuta nel suo impatto quotidiano. Un’esperienza empatica a tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

diabetable arriva a milano un evento per vivere la quotidianit224 del diabete di tipo 1

© Ilgiornale.it - “Diabetable” arriva a Milano: un evento per vivere la quotidianità del diabete di tipo 1

In questa notizia si parla di: diabetable - arriva

“diabetable” arriva a milano: un evento per comprendere da vicino la vita quotidiana delle persone che vivono con il diabete di tipo 1

diabetable arriva milano evento“Diabetable” arriva a Milano: un evento per vivere la quotidianità del diabete di tipo 1 - Promosso da Diabete Italia con il supporto di Medtronic, ha permesso al pubblico di immedesimarsi nella vita quotidiana di chi convive con il diabete di tipo 1 ... Scrive ilgiornale.it

“diabetable” arriva a milano: un evento per comprendere da vicino la vita quotidiana delle persone che vivono con il diabete di tipo 1 - Il capoluogo ospita l'iniziativa immersiva che fa vivere le sfide del diabete di tipo 1 e accende il dibattito tra istituzioni e pazienti. Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Diabetable Arriva Milano Evento