Portare il pubblico “ a tavola con il diabete ”, per comprendere cosa significa davvero convivere ogni giorno con una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. È questo l’obiettivo di “Diabetable”, l’evento organizzato da Diabete Italia con il contributo non condizionante di Medtronic, che si è svolto a Milano in un format originale e coinvolgente. Un’esperienza immersiva pensata per far riflettere, sensibilizzare e accendere i riflettori sul diabete di tipo 1, una malattia in costante aumento, ma ancora troppo poco conosciuta nel suo impatto quotidiano. Un’esperienza empatica a tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Diabetable” arriva a Milano: un evento per vivere la quotidianità del diabete di tipo 1