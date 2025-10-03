Di popoli e di pioppi
Il Foro di Livio prima di Livio. Già è difficile avere certezze sulla storia di Forlì fino all’alto medioevo, figuriamoci sondare terreni di selve e di paludi presenti ben prima di strade consolari e della geometria della centuriazione. Non si tratta di storiografia rigorosa, almeno per come la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: popoli - pioppi
Scopri gli stand della 54esima edizione della Sagra del Pesce, tra profumi di mare e sapori autentici. Dal 19 al 21 settembre, a Pioppi. Che fai, non vieni? Vai su Facebook