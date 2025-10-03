Dezotti | San Siro pareva un altro pianeta ne feci due all' Inter ricordo le facce dei compagni

L’ex attaccante argentino che 33 anni fa regalò alla Cremonese una vittoria storica al Meazza si racconta: "Loro rischiavano di non andare in Europa, e quando tornammo a casa. Quest'anno ci salveremo facilmente, Vardy farà la differenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dezotti: “San Siro pareva un altro pianeta, ne feci due all'Inter, ricordo le facce dei compagni..."

In questa notizia si parla di: dezotti - siro

La doppietta di Dezotti ci regala una vittoria storica a San Siro ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #IntCre #InterCremonese - facebook.com Vai su Facebook

San Siro: Boeri, 'terrei il nome Meazza, ha unito tifoserie' - "Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. Scrive msn.com

Elisa a San Siro, pagelle: la sua voce senza fine è da 10 e lode, Giorgia irresistibile (9,5) - San Siro gremito, una notte che resterà negli annali e una voce che ha attraversato lo stadio fino a raggiungere il cuore di milioni di spettatori da casa. Come scrive dilei.it