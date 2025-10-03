Dezotti | San Siro pareva un altro pianeta ne feci due all' Inter ricordo le facce dei compagni

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex attaccante argentino che 33 anni fa regalò alla Cremonese una vittoria storica al Meazza si racconta: "Loro rischiavano di non andare in Europa, e quando tornammo a casa. Quest'anno ci salveremo facilmente, Vardy farà la differenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dezotti san siro pareva un altro pianeta ne feci due all inter ricordo le facce dei compagni

© Gazzetta.it - Dezotti: “San Siro pareva un altro pianeta, ne feci due all'Inter, ricordo le facce dei compagni..."

In questa notizia si parla di: dezotti - siro

dezotti san siro parevaSan Siro: Boeri, 'terrei il nome Meazza, ha unito tifoserie' - "Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. Scrive msn.com

Elisa a San Siro, pagelle: la sua voce senza fine è da 10 e lode, Giorgia irresistibile (9,5) - San Siro gremito, una notte che resterà negli annali e una voce che ha attraversato lo stadio fino a raggiungere il cuore di milioni di spettatori da casa. Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Dezotti San Siro Pareva